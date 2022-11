Qatar, Milinkovic-Savic: "Volevamo i tre punti oggi"

28-11-2022 15:29

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e della Serbia impegnata nella Coppa del Mondo in Qatar, ha segnato oggi uno dei tre gol nel 3-3 contro il Camerun. La Serbia è la prima nazionale di sempre capace di segnare due gol nel recupero del primo tempo in una partita dei Mondiali. Sono passati solo 148 secondi tra una rete e l’altra.

Grande delusione per il Sergente, che parla così in conferenza stampa:

“Abbiamo sbagliato nel secondo tempo, perché dovevamo tenere di più il pallone. Noi invece volevamo segnare un gol in più e poi loro sono stati bravi segnando due gol in contropiede. Volevamo i tre punti oggi… Adesso speriamo che la Svizzera questa sera perda con il Brasile, così il girone resta aperto. Dobbiamo prepararci al meglio per l’ultima gara”.