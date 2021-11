Qualificazioni mondiali 2022, Messi in campo contro l'Uruguay?

09-11-2021 13:07

Lionel Messi, potrebbe scendere in campo nelle prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2022 nonostante i problemi al ginocchio: secondo i media argentini infatti potrebbe giocare uno spezzone di partita venerdì contro l’Uruguay con l’obiettivo dei 90 minuti nella sfida di mercoledì col Brasile.

In Francia, intanto, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha scatenato la polemica: “Non siamo d’accordo a lasciar andare per gli impegni della nazionale un calciatore che, per noi, non è in condizioni fisiche adatte o che è in fase di riabilitazione. Non è logico, e questo tipo di situazione merita che si definisca un vero e proprio accordo con la FIFA”, ha detto l’ex calciatore del Milan e poi tecnico dei rossoneri e dell’Inter.

