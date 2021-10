Qualificazioni Qatar 2022: rimonta Brasile, l'Argentina stecca. Cile a picco

Delusione per l’Argentina, che senza l’infortunato Lautaro Martinez non va oltre lo 0-0 ad Asuncion contro il Paraguay nella partita valida per l’11a giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2022.

Messi brilla, ma non segna, e anche Di Maria e Joaquin Correa sbagliano tanto sottoporta, almeno nel primo tempo. Il Paraguay cresce alla distanza e spaventa l’Albiceleste con il tornista Sanabria nel secondo tempo, ma la parità non si sblocca così la squadra di Scaloni perde terreno dal Brasile, vittorioso 3-1 in Venezuela.

La squadra di Tite trema dopo il clamoroso vantaggio dei padroni di casa firmato da Ramirez. La rimonta prende corpo negli ultimi venti minuti grazie all’ingresso del debuttante Raphinha, centravanti del Leeds: suo l’assist per il pareggio di Marquinhos al 70′, poi Gabigol firma il sorpasso all’85’ prima del tris di Antony in pieno recupero.

Nessun gol anche tra Uruguay e Colombia. A Montevideo la Celeste domina nel primo tempo, ma il portiere del Napoli Ospina para tutto. Nel secondo tempo l’Uruguay perde per infortunio Gimenez e Suarez e si spegne progressivamente, complice anhce la mancata espulsione di Cuadrado per una gomitata al romanista Vina sfuggita ad arbitro e Var.

Tutto facile per Ecuador e Perù contro Bolivia e Cile, sconfitte 3-1 e 2-0: per Vidal e compagni è una sconfitta che sa di resa dopo un percorso fin qui fallimentare.

La classifica dopo dieci giornate (il quinto turno deve essere recuperato. Brasile e Argentina hanno una partita in meno): Brasile 27; Argentina 19; Uruguay e Ecuador 16; Colombia 14; Paraguay 12; Perù 11; Cile 7; Bolivia 6; Venezuela 4.

OMNISPORT | 08-10-2021 08:57