Qualificazioni Qatar2022: Italia-Bulgaria, le probabili formazioni

A 53 giorni di distanza da quell’11 luglio e dalla finale di Wembley che ha regalato il secondo titolo europeo all’Italia, gli azzurri di Roberto Mancini tornano in campo e alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sfidano la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Il Ct azzurro, dopo l’inebriante successo londinese, pensa al prossimo obiettivo e nella conferenza stampa della vigilia ha messo in guardia i suoi: “Abbiamo vinto l’Europeo, fra 13-14 mesi abbiamo un Mondiale. Ora l’obiettivo è continuare a giocare così, qualificarci e poi provare a vincerlo. Grande focus adesso però sulle prossime tre partite che sono decisive”. L’Italia, intanto, comanda il Gruppo C a punteggio pieno mentre la Bulgaria ha raccolto solo un punto in tre partite.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, L. Insigne. Ct: R. Mancini.

A disposizione: Sirigu, Gollini, Bastoni, Chiellini, Florenzi, Toloi, Castrovilli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Berardi, Raspadori.

BULGARIA (3-5-2): Naumov; Turitsov, Antov, Bozhikov; Karagaren, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Nedelev; Delev, D. Iliev. Ct: Petrov.

A disposizione: Georgiev, Mihaylov, P. Hristov, Nedyalkov, Velkovski, Malinov, Yankov, I. Iliev, Despodov, Kirilov, Delev, Yomov.

ARBITRO: Gözübüyük (Ola).

OMNISPORT | 02-09-2021 12:30