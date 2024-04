Quando gioca Jannik Sinner contro Jan-Lennard Struff, ottavo di Montecarlo: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Oggi 11 aprile alle ore 14:10 circa l'incontro dell'azzurro contro il numero 25 del ranking ATP: appuntamento in tv e streaming e in diretta con il nostro live

Dopo l’avvio boom contro Sebastian Korda, sulla terra rossa di Montecarlo, oggi Jannik Sinner se la vedrà contro Jan-Lennard Struff. Eliminato in appena due set dal punteggio eloquente, il campione degli Australian Open arriva agli ottavi quasi senza fatica per consolidare un tesoretto reso ancora più importante dal forfait di Carlos Alcaraz.

La partita, ricordiamo, è prevista per oggi 11 aprile attorno alle ore 14, e sancirà un risultato interessante nell’ambito della difesa del posto n° 2 del ranking ATP conquistato da Sinner, a discapito dello spagnolo che è stato costretto al ritiro da un problema al braccio destro.

Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff a Montecarlo

Archiviata la pratica Korda in poco tempo, relativamente, Sinner approda agli ottavi di Montecarlo dimostrando il suo stato di forma eccelsa, anche sulla terra rossa, superficie che il campione altoatesino non preferisce. Una dimostrazione di crescita e di maturità tennistica che nell’ultimo anno è da attribuire anche al cambio di staff che è parso in linea con gli obiettivi di Jan.

Come già sottolineato, il progetto dell’azzurro si snoda lungo l’intero calendario, anche se a Montecarlo potrebbe non bissare il successo degli Australian Open e ai Miami Open.

Con Sinner, oggi in campo anche il ripescato Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che se la vedrà alle 12:50 crica contro Novak Djokovic, reduce dal divorzio tennistico da Goran Ivanisevic.

Dove vedere Sinner-Medvedev in tv e streaming

Torniamo al match che segna per Sinner il secondo match in questo torneo: la partita è programmata per l’11 aprile alle ore 14:10 circa, pioggia permettendo.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Sinner e Struff potrà farlo su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. La diretta testuale, esclusiva, come sempre sarà curata anche dalla redazione di Virgilio Sport nel nostro live testuale.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming il debutto di Montecarlo, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi primi giorni del torneo:

Partita: Sinner-Struff

Data: 11 aprile

Orario: 14:10 circa

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si sono sfidati in una sola occasione in carriera, il mese passato nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. In quell’occasione vittoria netta dell’azzurro che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. A Montecarlo si vedrà, dunque, il secondo scontro diretto della loro carriera.

