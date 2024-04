Quando gioca Jannik Sinner dopo Miami Open 2024 e essere diventato il numero 3 della classifica ATP: calendario e prossimo torneo

Vinto Miami, adesso per Sinner ci sono altri appuntamenti in Europa e sulla terra battuta: per il campione altoatesino anche Roma e il Roland Garros

03-04-2024 11:07

Ora che Jannik Sinner ha realizzato un obiettivo ambizioso, forse addirittura arduo dimostrando che con le sue qualità e sfruttando questa fase del calendario era cosa fattibile, c’è altro dopo il Miami Open.

La posizione numero 2 del ranking ATP, conquistata grazie all’incastro perfetto delle variabili concorrenti ha permesso all’azzurro di scavalcare Carlos Alcaraz e di mettere via un tesoretto che risulterà utile, giunti a questo punto della stagione con i tornei sulla terra rossa in procinto di partire. Il suo calendario rimane fitto, serrato ma altrettanto razionale, visto e considerato quel che deve difendere Sinner.

Sinner e la vittoria a Miami: n.2 ranking

‌In Florida, Jannik ha centrato la vittoria del torneo liquidando il buon Grigor Dimitrov in poco tempo e con un risultato eloquente, ovvero 6-3, 6-1 che ha rassicurato quanti nutrivano dubbi in merito allo stato di forma e alla crescita del tennista altoatesino dall’avvento dell’era Cahill-Vagnozzi.

Quel che abbiamo ammirato dall’estate 2023 in avanti è conseguenza di un lavoro di squadra, di un tema affiatato ma pragmatico che ha supportato Jannik a questo punto della sua carriera lanciandolo ai vertici della classifica, dominata (ancora per quanto?) da Nole Djokovic, fresco reduce dal divorzio dal suo coach Goran Ivanisevic. Un connubio spezzato dopo qualche velato segnale di dissonanza, nonostante anni di esaltante dominio e una certa visione trasversale a qualsiasi rivalità e distanza per chi come loro, serbo uno e croato l’altro, ha anteposto il tennis e il sentimento di rispetto a qualunque altra percezione.

Fonte: ANSA

Sinner a Miami 2024

La stagione della terra rossa

Sinner, adesso, si trova a dover affrontare tornei dal peso specifico importante e a difendere a Roma un risultato che ha la sua valenza, la sua qualità in termini di punti, pur avendo dimostrato in questi primi quattro mesi di 2024 di essere capace di risultati di una potenza immane, anche a livello mediatico.

Dal mito Serena Williams, la quale si è complimentata con lui, alla pop star Laura Pausini non c’è protagonista della scena pubblica internazionale che non abbia elargito attestati di stima per questo ragazzo che si ferma a dire grazie, a giocare con un bambino e a proporre un modello diverso, nella sua strategia di immagine.

Il calendario di Sinner

Dunque il calendario sarà impegnativo, ma anche inevitabile a questo punto: il prossimo appuntamento, per Jannik come per i top pro del circuito, è per Montecarlo dove rivedremo in campo il buon Sinner si presume a partire dal giorno 9 aprile (il torneo incomincia il 6 aprile con le qualificazioni, mentre le prime otto teste di serie si dovrebbero vedere in campo per quella data).

Dopo aver chiuso il Miami Open con la finale vinta contro Grigor Dimitrov, il campione altoatesino si misurerà con gli avversari sulla terra rossa di Montecarlo per poi ripetersi con il torneo di Madrid meno di 20 giorni dopo, il 24 aprile. E infine tornare a Roma, agli Internazionale dove la scorsa stagione è uscito ad opera di Francisco Cerundolo, agli ottavi. Stavolta è chiamato a difendere un risultato alla sua portata, anche per una questione di prestigio.

Poi sarà il secondo appuntamento con il Grande Slam stavolta sulla terra rossa, ovvero il Roland Garros che la scorsa stagione è stato vinto da Nole Djokovic in una finale epica contro Ruud: terzo successo per il serbo e 23esimo titolo.

I prossimi appuntamenti per Sinner

Stando a quel che, ad oggi, possiamo ritenere il calendario di massima di Jannik Sinner il tennista numero 2 della classifica mondiale dovrebbe approdare a Montecarlo a breve, per poi concentrarsi su Madrid e Roma prima di partire alla volta di Parigi. Secondo questa logica, e quanto affermato per ora dal campione azzurro, il prossimo torneo europeo sarebbe quindi Montecarlo che, tra l’altro, figura tra gli appuntamenti top su questa superficie che Jan non preferisce ma che potrebbe rivelarsi importante per racimolare punti utili alla sua classifica.

Riassumendo, i prossimi tornei che vedranno in campo anche l’azzurro sono quelli che seguono:

Masters 1000 Montecarlo

Masters 1000 Madrid

Masters 1000 Roma

Roland Garros

Wimbledon

Olimpiadi Parigi 2024

Salvo colpi di scena, quindi, Sinner non disputerà il torneo di Barcellona previsto tra il 15 a il 21 aprile prossimi dove, però, risulta iscritto Carlos Alcaraz che qui deve difendere un tesoretto divenuto ancora più prezioso.