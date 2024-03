Tennis, Djokovic: dietro la rottura con Ivanisevic una lite a Indian Wells. Ora il serbo valuta l’autogestione

Il sito “Sportskeed” rivela i motivi dietro la rottura tra Djokovic e il suo allenatore Ivanisevic: l’ultimo scontro sarebbe avvenuto a Indian Wells a causa di un allenamento

29-03-2024 18:01

La separazione tra Novak Djokovic e Goran Ivanisevic potrebbe avere una storia diversa da quella che ha raccontato il serbo sui social negli ultimi giorni. All’apparenza solo la decisione di prendere una direzione diversa, nella realtà le cose sarebbero differenti almeno stando a quanto scrive Sportskeeda.

Djokovic-Ivanisevic: il litigio a Indian Wells

Stando alle indiscrezioni che arrivano da Sportskeeda, che cita fonti vicine a Djokovic, la situazione sarebbe diventata esplosiva negli Stati Uniti e in particolare nel corso del torneo di Indian Wells. Ivanisevic e Nole avrebbero litigato perché al coach croato non piaceva come si stava allenando il 24 volte vincitore di un Slam in California: poca voglia, pochi allenamenti e tensione alle stelle. Ma le fonti vicine al giocatore sottolineano invece che già da tempo le cose tra i due non andassero per il verso giusto. Alcuni atteggiamenti di Novak nei confronti della sua panchina non sono passati inosservati.

Djokovic scontento per il programma 2024

Altro argomento delicato sarebbe stata la programmazione per la stagione 2024 con Djokovic che ha come obiettivo principale quello di arrivare al top della forma alle Olimpiadi di Parigi e con l’oro olimpico, unico successo che ancora manca a una straordinaria carriera. Nelle intenzioni del serbo per prepararsi alla sfida olimpica c’era anche l’intenzione di rinunciare a Wimbledon, ipotesi che non trovava però l’avallo di Ivanisevic.

Djokovic e l’ipotesi autogestione

Novak Djokovic è tornato a parlare della separazione da Ivanisevic nel corso della presentazione del documentario “Legend”. Ovviamente ha speso parole di elogio: “Sarà mio amico per sempre e della mia famiglia. La nostra operazione è stata positiva per quanto positiva possa essere una separazione. Dopo quasi 5 anni semplicemente eravamo arrivati a un punto dove la nostra collaborazione si è esaurita. Non ho ancora un’idea chiara su chi sarà il nuovo allenatore né se ce ne sarà uno. Ho avuto allenatori fin da quando ero ragazzino, ora cerco di sentire solo ciò di cui ho bisogno, con con cui mi sento più a mio agio”.