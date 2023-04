Aumenta il nume degli assenti a Monetcarlo: Alcaraz, Nadal, Auger Aliassime e Shapovalov rinunciano al Master 1000

05-04-2023 08:19

Continuano ad aumentare le assenze al Torneo ATP Master 1000 del Principato di Monaco. Domenica 9 Aprile inizierà il torneo sulla terra rossa ma, ad oggi, si vedono registrarsi diverse assenze.

Sono confermate le assenze di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal: il primo rinuncia a Montecarlo in quanto uscito malconcio dal confronto perso contro Jannik Sinner a Miami, ed il secondo è ancora in recupero dall’infortunio rimediato agli Australian Open.

Anche in casa Canada si registrano due grandi assenze: Felix Auger Aliassime, considerato alcuni problemi al ginocchio, ha dato appuntamento al Master1000 di Madrid. La notizie di queste ore è che anche Denis Shapovalov, tennista canadese, ha dovuto rinunciare al torneo di Monaco. Data la stagione non esaltante per il tennista nordamericano, ecco la scelta: Shapovalov – per facilitare il passaggio dal cemento alla terra rossa – sfrutterà questo periodo per allenarsi in modo tale trovare una condizione migliore sui campi in terra. Al posto Shapovalov entrerebbe in tabellone l’eterno Andy Murray.