Quante critiche per Ibra a Sanremo, il web lo boccia

Inutile negarlo, era tra i più attesi del Festival. Si era parlato così tanto di Ibrahimovic che la curiosità di vederlo all’opera assieme ad Amadeus a Sanremo era cresciuta di ora in ora ma lo show del bomber ha deluso la maggioranza degli ascoltatori. Le sue gag fin troppo sfrontate, il suo modo di muoversi e parlare “alla Adriano Celentano” è stato bocciato dal pubblico di casa. Fin quando segna e fa il leader in campo è un conto, ma fuori dal terreno di gioco la riproposizione anche esasperata del personaggio un po’ bullo e tanto superbo ha lasciato a desiderare.

Le gag di Ibra poco convincenti

“Qui mi sento piccolo, ma sono sicuramente più grande di te” è stata la prima battuta di Ibra e già al primo passaggio si è subito visto che Ibra non era proprio a suo agio. Poi le altre battute (“Ho portato le mie regole, i cantanti devono essere 22 e il palco deve essere lungo 105 metri e largo 68 come il campo di San Siro, se no il Festival viene annullato. Dove mettere gli altri cantanti? Li metto nel mio giardino a lavorare”) hanno portato alla stroncatura della performance del giocatore.

Sui social arriva la bocciatura per Ibra

Reazioni a go-go sui social “Il problema non è tanto che la gag di Ibrahimovic non faccia ridere, il problema ora è dirglielo” o anche: “Ma Ibrahimović di preciso cosa fa a Sanremo? il clown?”, oppure: “Ibrahimovic a Sanremo. Imbarazzante e imbarazzato, non è un posto per lui”.

C’è chi osserva: “Ti scagli contro LeBron James che politicamente, e per fortuna, negli Stati Uniti ha fatto più degli ultimi 3 Presidenti e poi ti presenti a fare letteralmente il giullare a Sanremo?” mentre altri ironizzano: “Ibrahimovic inciampa sulle scale dell’Ariston… Rigore per il Milan”.

Infine la bocciatura: “avrei capito la presenza fugace, si fa la gag giocando sulla sua solita finta arroganza e amen. Andare avanti tutta la sera così, anche no”.

SPORTEVAI | 03-03-2021 08:54