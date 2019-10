Quanto costa Ibra, ma per qualcuno non è un affare

Uno dei calciatori più ammirati in assolito, per i suoi straordinari numeri in campo e anche per la sua personalità prorompente. Le sue parole su un possibile ritorno in Italia hanno acceso la fantasia dei tifosi, ma converrebbe davvero riportare Zlatan Ibrahimovic in Serie A? Sono molte ovviamente le squadre che lo abbraccerebbero subito, ma ci sono pareri discordanti.

Le cifre – Come è noto il contratto dello svedese con i Los Angeles Galaxy scadrà il 31 dicembre (la stagione negli Stati Uniti dura appunto da marzo a dicembre) e quindi il suo futuro potrebbe decidersi a breve. L’annuncio di De Laurentiis è stato di grande effetto, ma c’è la volontà del Napoli di prendere Ibrahimovic? L’attaccante ha chiesto un contratto di 18 mesi per un totale di 5 milioni di euro, mentre l’offerta dei partenopei, al momento, è ferma a 1 milione e mezzo per i primi sei mesi con opzione per un altro anno a 3 milioni.

Tifosi in visibilio – Sui social i tifosi partenopei si sono scatenati e c’è quasi l’unanimità nel chiedere l’arrivo di Zlatan, con molti che sono convinti che con lui il Napoli possa finalmente fare quel decisivo salto di qualità che lo separa dalla Juventus. La piazza dunque è già in fermento, resta da capire se la società l’accontenterà.

C’è chi non gradisce – Fra gli addetti a lavori non tutti però concordano sul fatto che sia un buon affare. Massimo Tecca per esempio, che parlando a Tuttomercatoweb ha affermato: “Mi sembra che De Laurentiis si sia un po’ incartato con gli attaccanti. Lo svedese viene da anni passati a svernare, è difficile immaginarlo ancora decisivo. Serve capire cosa può realmente dare al Napoli”.

