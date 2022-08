Quartararo concentrato sul weekend di Misano

31-08-2022 14:04

Misano evoca ricordi indelebili, magici, dolcissimi. Proprio sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, il rider francese, lo scorso anno, diventò campione del mondo con due gare di anticipo.

A nulla valse la tentata rimonta di Bagnaia che terminò con la caduta del pilota Ducati alla Misano-1 a poche tornate dalla conclusione. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? Tutto e niente. Quartararo è sempre leader della classifica piloti con 30 punti di vantaggio su Aleix Espargarò e 44 di margine su Pecco.

Il pilota Ducati però è davvero lanciatissimo: tre vittorie nelle ultime tre gare consecutive.

Difficile, difficilissimo spodestare il francese, ma ancora possibile, magari, chiedendo aiuto ad Enea Bastianini, prossimo compagno di scuderia di Pecco.

Il circuito di Misano potrebbe sulla carta essere amico della Yamaha, ma con un Bagnaia in forma incredibile, per Quartararo ci sarà da soffrire come ha sottolineato proprio El Diablo: “È molto bello tornare sulla pista di Misano perché mi evoca il ricordo della vittoria del titolo l’anno scorso. Nonostante questo adesso è un’altra storia e dobbiamo concentrarci sul campionato di quest’anno. Stiamo iniziando l’ultimo terzo della stagione, che è sempre difficile, quindi dobbiamo concentrarci e lavorare sodo. Mi sono allenato praticamente senza sosta per assicurarmi di essere in condizioni ottimali”.