Quartararo vuole il bis: "In inverno mai riposato più di tre giorni di fila"

04-02-2022 19:16

Fabio Quartararo, campione del mondo in MotoGP nel 2021, vuole riconfermarsi anche nel 2022. Parte tra i favoriti ovviamente ma il francese ci va cauto: “All’inizio dell’anno siamo tutti a zero punti in classifica”.

Quartararo è felice di quanto ha fatto la passata stagione ma non si vuole fermare e ammette: “Non ho passato più di tre giorni consecutivi senza allenarmi durante l’inverno. Un anno fa a causa della pandemia praticamente non abbiamo avuto una sessione di test invernali e sono molto contento di poter verificare a Sepang e in Indonesia i progressi fatti dai tecnici giapponesi. Ho un anno di esperienza alle spalle nel team ufficiale con il mio gruppo di lavoro con il quale la chimica è perfetta. Sono certo che siamo il team che si diverte di più quando si abbassa la serranda del box”.

Infine, Quartararo ha elencato i suoi avversari per il titolo MotoGP: “Ci sono tantissimi piloti con i quali dovrò fare i conti ogni domenica – le sue parole – il primo avversario è sempre il compagno di box e sono sicuro che Franco sarà molto veloce. Poi mi aspetto di lottare con Bagnaia, Marquez, ma anche Miller, Mir e Rins”.

OMNISPORT