Quattro opzioni per il futuro di Joao Pedro

Il futuro di Joao Pedro sembra essere sempre più lontano dal Cagliari: il brasiliano ha diverse offerte ed è molto probabile che in estate si trasferisca. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Sulle sue tracce si sono soprattutto Napoli, Fiorentina, Atalanta e Paris Saint Germain. Aurelio De Laurentiis avrebbe già parlato con Giuntoli del calciatore: nell'ottica del presidente dei partenopei sarebbe il sostituto ideale di Callejon, che a fine stagione cambierà maglia. Anche Commisso l'ha puntato: le continue indiscrezioni sul futuro di Federico Chiesa obbligano l'italoamericano a guardarsi intorno per trovare l'erede.

Discorso Atalanta: la Roma fa sul serio per Ilicic e nelle prossime settimane sono previsti colloqui tra le parti. nel caso in cui l'ex Palermo si trasferisse nella Capitale, Petrachi farebbe sicuramente un tentativo per Joao Pedro. Più defilata la pista Psg: a gennaio L'Equipe aveva scritto di un possibile ingaggio del brasiliano al posto di Cavani ma ora la pista sembra essersi raffreddata.



SPORTAL.IT | 21-05-2020 15:33