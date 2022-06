Queen's, fuori anche De Minaur e Dimitrov

15-06-2022 20:04

Fioccano le sorprese al torneo del Queen’s, tradizionale appuntamento londinese su erba che precede Wimbledon.

È infatti finita già al secondo turno l’avventura dell’australiano Alex De Minaur, battuto in rimonta in tre set Alejandro Davidovich Fokina: 4-6, 6-4, 7-5 il punteggio finale.

Lo spagnolo affronterà ai quarti l’olandese Botic Van de Zandschulp, che ha eliminato in due set il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel primo turno aveva fatto fuori la testa di serie numero 3 Cameron Norrie, finalista nel 2021: 7-6(5), 6-3 il punteggio finale.

Fuori anche il britannico Jack Draper, che non ha saputo bissare la vittoria del primo turno su Taylor Fritz: ai quarti avanza così il finlandese Emil Ruusuvuori, reduce dalle qualificazioni, vincitore per 6-2, 7-6(2): il finlandese affronterà ai quarti il croato Marin Cilic, numero 7 del seeding, che ha battuto in due set (7-6, 7-5) Alexander Bublik, reduce dalla vittoria per ritiro su Musetti nel primo turno.

Approda invece al secondo turno Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 6, il canadese Denis Shapovalov, con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4.