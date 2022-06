Queen's, la pioggia non ferma Berrettini: è ancora in finale

18-06-2022 16:46

Matteo Berrettini conquista per la seconda stagione di fila la finale al Queen’s, battendo 2-0 (6-4, 6-3) l’olandese van de Zandschulp. L’azzurro adesso proverà a bissare il successo dello scorso anno.

Il primo set parte equilibrato, con Matteo Berrettini che come sempre si dimostra praticamente impeccabile al servizio. Sul 3-2, il tennista romano conquista il break alla nona palla buona, grazie al doppio fallo di van de Zandschulp che cede la battuta dopo 16 minuti. L’olandese però reagisce ed è bravo ad approfittare di un calo di tensione del rivale al servizio, accorciando così 5-4. Il pareggio però non arriva, il controbreak di Berrettini consente all’azzurro di vincere il primo set.

Anche il secondo set parte equilibrato, con Berrettini che spreca tre palle break nel quarto game, consentendo così a van de Zandschulp di pareggiare 2-2. Sul 3-2 per il romano torna la pioggia, che aveva posticipato l’inizio del match. Una volta ripreso il gioco, l’azzurro conquista il break del 4-2. Un game che cambia la partita e che consente a Berrettini di vincere il secondo set 6-3 grazie al suo servizio: è ancora finale al Queen’s.

Queste le parole di Berrettini al termine della semifinale: “È stato un match molto duro, ma probabilmente ho giocato il match più bello della settimana. Sono convinto di poter far bene in finale. Le condizioni climatiche? Questo è il Regno Unito (ride, ndr), un clima londinese. Uscire e rientrare e fare tre volte il riscaldamento non è stato facile. Essere qui e giocare con gioia è un piacere. Sto facendo di tutto per giocare al meglio su questa superfice”.