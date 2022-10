Quick-Step Alpha Vinyl, dopo lo stop Asgreen torna a pedalare

07-10-2022 11:24

Dopo diversi mesi di stop forzato, Kasper Asgreen ha ripreso ad uscire su strada. Fermatosi durante l’ultimo Tour de France per una sindrome da affaticamento, il danese ha avuto l’ok per tornare a pedalare, evento che fa ben sperare non tanto per la residua parte di questa stagione quanto per quella 2023.

“Ho dovuto chiudere anticipatamente la mia stagione, non c’era altro modo per uscire dal momento in cui mi trovavo. Andare contro quello che ti fa stare bene può solo peggiorare le cose” ha rivelato il corridore scandinavo a Ekstra Bladet.

“Ora, però, ho ripreso a pedalare, senza però una particolare struttura di allenamento come base. Oggi non mi serve entrare in forma, quindi non c’è motivo per non riposarsi attivamente nelle prossime tre-quattro settimane. Potrei anche iniziare a fare sul serio sul piano della condizione, ma in questo momento non è necessario” ha proseguito Asgreen il quale ha preso con filosofia l’ultimo periodo passato ai box.

“In questi mesi ho imparato parecchio. Capisci molto di più su di te quando le cose vanno male. Penso di poter essere di nuovo una delle punte per la primavera del 2023 e conto di poter essere di nuovo il leader della squadra nel periodo delle Classiche” ha chiosato il ventisettenne di Kolding.