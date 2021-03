Rabiot come Matuidi, Deschamps ci crede: "Ha quelle caratteristiche, può farlo"

Come tanti altri compagni anche Adrien Rabiot cerca di dimenticare le delusioni delle ultime settimane con la propria Nazionale, dove il centrocampista della Juventus potrebbe peraltro giocare in un altro ruolo.

Il CT Deschamps infatti vede in Rabiot potenzialità da esterno, posizione in cui in realtà era già stato utilizzato nelle ultime uscite con la Francia. Lo stesso ruolo di Blaise Matuidi, giocatore che a Torino ricordano bene.

“E’ probabile che continui a ricoprire questa questa posizione, anche se non è viene utilizzato così alla Juventus. Ha questa capacità di proiettarsi in avanti molto interessante».

Nella gara di qualche mese fa contro il Portogallo, d’altronde, Rabiot era stato uno dei migliori in campo dimostrato grande facilità di corsa, ottimi tempi di inserimento e una buona predisposizione a trovare la porta.

Alla Juventus invece, come sottolineato da Deschamps, Rabiot ha sempre giocato da centrocampista centrale o come mezzala di un centrocampo a tre senza brillare. E se fosse anche un problema di ruolo?

OMNISPORT | 23-03-2021 22:40