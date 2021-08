Radja Nainggolan, presto il ritorno in Sardegna

Radja Nainggolan è pronto a tornare a vestire la maglia del Cagliari. Nel pomeriggio di oggi c’è stato l’incontro nella sede nerazzurra tra i dirigenti interisti e l’entourage del giocatore per ufficializzare la rescissione di contratto che legava il belga all’Inter.

Successivamente, come riporta TMW, i procuratori del Ninja hanno incontrato, sempre a Milano, i dirigenti del Cagliari per trovare l’intesa sul tanto voluto ritorno di Nainggolan in Sardegna. Operazione ormai in via di definizione.

OMNISPORT | 10-08-2021 16:57