Raiola spaventa la Juventus: "De Ligt può lasciare a fine stagione"

“Pogba può tornare alla Juventus, ma dipende anche da loro”. “Donnarumma rimpianto bianconero”. E tanto, tanto altro. C’è parecchia carne al fuoco nell’intervista che Mino Raiola ha rilasciato ai microfoni di ‘Rai Sport’, di cui nelle scorse ore è uscita un’anticipazione e che andrà in onda in forma integrale lunedì sera.

Si parla tanto di Juve, perché è proprio a Torino che il procuratore ha alcuni dei suoi pezzi grossi. Come Matthijs de Ligt. Il quale, come annunciato da Raiola, al termine della stagione potrebbe anche essere protagonista di una staffetta con il milanista Alessio Romagnoli.

“De Ligt e Romagnoli sono tra i più forti difensori in Europa – le parole di Raiola, come si legge nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’ – De Ligt ha un contratto, mentre Romagnoli va a scadenza il prossimo anno. Sì, penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus, ma attenzione perché de Ligt potrebbe anche lasciare la Juventus a fine stagione. Il mercato funziona così”.

Nonostante non abbia il posto assicurato alla Juventus, e neppure nell’Olanda dopo il ritorno in panchina di Louis van Gaal, l’ex Ajax rimane del resto un pezzo pregiato del panorama europeo. E lo stesso Raiola ammette che esistono “molti interessi” nei suoi confronti.

Lo stesso de Ligt, intanto, si prepara per la sfida che la Juventus affronterà domani sera all’Allianz Stadium contro il Milan. Una gara che il centrale olandese non è certo di giocare, essendo in ballottaggio con Bonucci e Chiellini per le due maglie al centro della retroguardia di Allegri.

OMNISPORT | 18-09-2021 09:16