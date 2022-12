Rally, Tanak torna in Ford con M-Sport nel 2023

07-12-2022 22:03

Il passaggio di mercato tanto previsto alla fine è arrivato. Ott Tanak torna infatti a vestire la tuta della Ford nel Mondiale rally WRC. Il pilota estone ha infatti firmato di nuovo con M-Sport per la stagione 2023, che inizierà a gennaio a Montecarlo. Uno scambio di fatto con l’irlandese Craig Breen, che prenderà così il posto di Tanak in Hyundai.

L’estone ha lasciato la casa coreana dopo il secondo posto nel campionato 2022 alle spalle di Kalle Rovanpera. E ora per Tanak, campione del mondo nel 2019 con la Toyota, c’è il ritorno a casa: “M-Sport è il luogo che mi ha cresciuto come pilota. Da quando ho vinto il titolo non sono stato in grado di difenderlo. Non sarò in pace con me stesso fino a quando non ci riuscirò”.