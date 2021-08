Rampulla: "Non crocifiggete Szczesny"

Il portiere della Juve Szczesny è finito inevitabilmente sul banco degli imputati dopo i due errori a Udine che sono costati alla Juventus la vittoria. L’ex estremo difensore dei bianconeri Rampulla ha difeso il polacco: “Sono errori che possono capitare. Sono stati purtroppo errori molto marcati, innegabili e sanguinosi. E diversi fra loro: il primo è stato un errore tecnico: dovresti andare in presa, una presa facile, e invece il pallone ti sfugge dalle mani; nel secondo episodio c’è stato un eccesso di confidenza. Allegri ha ragione: ci sono situazioni in cui non puoi giocare a calcio, in quella posizione del campo in particolare”, sono le parole alla Gazetta dello Sport.

“Wojciech lo sa benissimo e starà ben attento a non replicarli. Crocifiggerlo o crocefiggersi però non porta da nessuna parte. Dentro Perin? No, un portiere non deve giocare con la paura di essere fatto fuori al primo errore. E lui per primo vorrà dimostrare di aver capito la lezione”.

OMNISPORT | 24-08-2021 09:58