Ramsey e il retroscena sull'approdo alla Juventus

20-09-2022 22:45

Quello tra Aaron Ramsey e l’Arsenal è stato un amore profondo ed interrottosi contro la volontà del giocatore. Del resto il centrocampista gallese è approdato ai Gunners a 18 anni per poi tornarvi dopo una stagione e mezza a farsi le ossa tra Nottingham Forest e Cardiff e restarvi 10 stagioni.

Nel 2019 la separazione, a scadenza di contratto, per approdare alla Juventus, avventura tutt’altro che fortunata.

Ora in forza al Nizza dopo la rescissione con i bianconeri Ramsey, intervistato dal Times, ha rivelato cosa successe prima di accettare la proposta della Juve: “Ricordo che eravamo d’accordo con l’Arsenal per il rinnovo, sembrava tutto fatto, poi all’improvviso il contratto sparì, non c’era più niente da firmare o concordare. A gennaio dovevo decidere cosa fare e dovetti andarmene perché non c’era niente sul tavolo. Non ho ma capito cosa sia successo veramente, ma non ho sentimenti negativi per l’Arsenal”.