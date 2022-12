23-12-2022 15:12

Si è accennato nei giorni scorsi di un possibile arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari dopo il licenziamento di Fabio Liverani. La dirigenza sarda sta facendo il possibile per avere il tecnico romano a disposizione entro la fine dell’anno. Dalle pagine dell’Unione Sarda, quotidiano della regione insulare, l’ex tecnico della Sampdoria ha incassato anche l’endorsement di Gigi Riva: “È uno dei nostri, deve solo avere la forza e l’entusiasmo per accettare la sua nuova sfida rossoblù – ha detto Rombo di Tuono – Ranieri è già stato qui, ha ottenuto grandi risultati perché ha portato la squadra in Serie A dalla Serie C e l’ha pure salvata. Ma deve avere entusiasmo lui per primo ed essere in grado di trasmetterlo all’ambiente”.