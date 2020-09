Ranieri: "Attenzione al Benevento"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri parla alla vigilia della partita di campionato contro il Benevento: “Contro la Juve mi aspettavo una Sampdoria decisa, determinata e volenterosa. Non l’ho vista. È strano, perchè una prestazione di questo tipo gliel’ho vista fare pochissime volte. La migliore risposta a quella sconfitta la daranno sul campo. Voglio vedere una Sampdoria che lotta, determinata, poi per episodi o altre circostanze magari non vince”.

Attenzione agli Stregoni: “Il Benevento è una neopromossa con tanto entusiasmo, amplificato dalla prima partita in Serie A. E poi si sta rinforzando non poco sul mercato. Voglio pensare che gli errori commessi contro la Juventus ci servano da stimolo. Dobbiamo far vedere quanto ci è bruciata la sconfitta e ripartire. Gabbiadini? Ha ripreso questa settimana a lavorare in gruppo, anche se in una modalità leggermente più soft. Non gli ho chiesto come sta, sennò si finisce sempre a parlare di quel problema fisico. Lo vedrò nella rifinitura e capirò come starà”.

OMNISPORT | 25-09-2020 13:45