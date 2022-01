Ranieri verso l'esonero attacca i giocatori

22-01-2022 23:17

Il tecnico del Watford Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro il Norwich rischia l’esonero: dopo il match l’allenatore testaccino ha messo sul banco degli imputati diversi giocatori della sua squadra.

“Dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare mentalità. Non possiamo continuare così. Voglio giocatori che ci credano e lottino ogni gara col cuore e con passione. I giocatori non giocano per me, ma per il club, per i tifosi, per tutti. Ma la cosa più importante è giocare per la squadra. Non in modo individuale, non egoisticamente. Non voglio questi giocatori. Il mio punto di riferimento è il capitano, Cleverley. Alcuni di questi giocatori lo devono seguire”.

