Ranking FIFA: domina il Brasile, scende l'Italia

23-06-2022 16:07

Conclusasi questa finestra delle nazionali dedicata alla Nations League e alle qualificazioni mondiali, la FIFA ha pubblicato la versione aggiornata del proprio ranking, ovvero la classifica delle migliori nazionali del mondo secondo un sistema di punteggi assegnati proprio dalla federazione.

In testa a tutti rimane il Brasile, poi Belgio e Argentina. I campioni del mondo della Francia pagano un brutto Europeo e sono quarti, poi Inghilterra e Spagna (che ci prende una posizione). L’Italia, in virtù anche della mancata qualificazione al mondiale in Qatar, perde una posizione e finisce settima.

Chiudono la top 10 Olanda (in decisa ripresa dopo anni molto bui), Portogallo (una delle grandi candidate alla vittoria in Nations League) e la sorprendente Danimarca di Eriksen e non solo.

Queste le prime 10 nazionali del ranking FIFA e i relativi punti

1. Brasile 1837,56

2. Belgio 1821,92

3. Argentina 1770,65

4. Francia 1764,85

5. Inghilterra 1737,46

6. Spagna 1716,93

7. Italia 1713,86

8. Olanda 1679,41

9. Portogallo 1678,65

10. Danimarca 1665,47