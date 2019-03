Ravezzani demolisce Vecino, la replica del mondo social

Ma come? Il giocatore della “garra charrua”? Il centrocampista cuore e polmoni che sapeva trascinare la squadra? Oggi Vecino non è più l’uomo-simbolo dell’Inter e un’altra bocciatura arriva da Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia twitta severo: “Vecino farà pure qualche gol importante, ogni tanto, ma come centrocampista è di una mediocrità avvilente”. In pochi lo contraddicono sul web. La stragrande maggioranza dei follower – avvelenata per la prestazione dell’Inter in Germania contro l’Eintracht – si schiera dalla sua parte: “Mi chiedo cosa ci abbiano visto per pagarlo 24 mln È ragazzo che ci mette il cuore… Ma sembra Kuzmanovic, accidenti” o anche: “Continuo a pensare che sia stato preso anche (non dico solo…) sull’impulso dell’interessamento che aveva avuto pure la Juventus per lui e unicamente per farle dispetto” o finanche: “In terza categoria sanno palleggiare meglio”.

LE REAZIONI – E’ un coro monotematico con l’uruguayano sotto accusa ma dove alla fine si salvano in pochi: “Condivido. Senza qualità. Non sa passare. Non sa tirare. Non corre” e poi: “In generale, l’Inter ha un centrocampo di scappati di casa” o anche: “Come circa 3/4 di rosa dell’Inter. Squadra costruita male”. Se si sprecano i commenti sarcastici su Vecino (“Incrocio tra Gerrard e Lampard”) c’è amarezza e sconforto un po’ per tutta la situazione generale: “Sì, e aggiungo che stasera l’Inter ha schierato 2/3 del centrocampo della fiorentina di anni fa!! Questa sarebbe programmazione e miglioramento della rosa?” o anche: “Aggiungere per favore i vari Borja, Gagliardini, D’Ambrosio, Asamoah, Lautaro, i svogliati croati per non aggiungere quelli in panchina”.

SPORTEVAI | 08-03-2019 09:26