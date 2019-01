Ravezzani: “Inter, ecco qual è il problema nello spogliatoio”

L’Inter aveva l’opportunità di accorciare nuovamente sul Napoli, invece è tornata da Torino con zero punti e la sensazione di essere ancora una squadra senza identità. Mentre sul web si discute della difesa a tre e delle scelte di Luciano Spalletti, Fabio Ravezzani identifica nella scarsa compattezza del gruppo il problema principale dei nerazzurri.

CASO PERISIC. “L’improvvisa richiesta di cessione da parte di Perisic – scrive il giornalista su Twitter – è sintomo inequivocabile di uno spogliatoio che, evidentemente, ha qualcosa di irrisolto al suo interno”. E per Ravezzani, l’arrivo di un personaggio come Radja Nainggolan non ha aiutato l’Inter a risolvere i suoi problemi. “Ora servono nuovi equilibri – aggiunge -. Quelli che si certo non sono nel dna di Nainggolan, per esempio”.

TIRA E MOLLA ICARDI. Per Ravezzani, però, non sono solo i due centrocampisti a minare la serenità dell’Inter. Nonostante le rassicurazioni di Wanda Nara, la questione relativa al rinnovo di contratto di Mauro Icardi continua a danneggiare i nerazzurri. “Comunque la si voglia pensare – spiega in un altro tweet il giornalista – non fa bene alla compattezza di un gruppo avere un capitano in perenne e pubblico conflitto con la società per il rinnovo del contratto. Perché crea un fronte interno in cui, poi, ognuno pensa soprattutto ai propri interessi”. Per tornare a vincere con continuità, dunque, l’Inter deve riportare tranquillità nel suo spogliatoio.

SPORTEVAI | 28-01-2019 08:52