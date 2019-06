Ravezzani venderebbe Cr7 al Psg, è rivolta social

Vuoi davvero vincere la Champions maledetta? Vendi Cristiano Ronaldo. Potrebbe sembrare una provocazione ma è il pensiero di Fabio Ravezzani che consiglia alla Juve di realizzare una plusvalenza su Cr7, qualora fosse vera la notizia di un’offerta di 150 milioni per il fuoriclasse portoghese. Il giornalista di Telelombardia scatena l’ironia della maggior parte dei tifosi suggerendo ad Agnelli e Paratici di spiazzare tutti sul mercato, lasciando andare il colpo del secolo fatto solo lo scorso anno.

IL TWEET – Ravezzani scrive: “Non so quanto sia vera la notizia spagnola del PSG pronto a offrire 150 milioni per Cr7. Se lo fosse, affare da chiudere subito. Sarebbe un’operazione da 10 e lode per la Juve”. Fioccano le reazioni: “Il PSG ha 15 attaccanti. In ogni caso anche fosse vero non lo farebbero mai. Lei continua a ripetere ogni giorno che Ronaldo è un flop, il flop è stato Allegri, Ronaldo quando contava ha fatto 5 gol in 4 partite, è mancato il resto, non Ronaldo”. In pochi danno credito all’attendibilità della notizia: “Tutto questo per uno spot girato da cr7 con Neymar….in questi giorni mi aspetto anche un Neymar alla Juve… mamma mia che mesi che ci attendono con questi espertoni di calcio mercato…..si salvi chi può” o anche: “150 mln a confronto della visibilità mondiale che ti da CR7 non sono niente! La Juventus non ha bisogno di soldi ha bisogno di espandere il suo brand nel mondo!”.

LE REAZIONI – Gli juventini non ci stanno: “Detto proprio così come se fosse uno qualsiasi… Lasciare andar via 30 gol a stagione fatti e 40 e passa procurati tra gol e assist non mi sembra una grande idea, anzi…” o anche: “Ahahaha ma CR7 è un fatto commerciale non solo di campo”. C’è chi ironizza: “Il PSG ogni anno esce dalla Champions prima di tutte” e chi non ci crede per niente: “Per la stampa italiana tutto il mondo vuole i giocatori della Juve a cifre fuori mercato…Rugani per 50 al Chelsea, Pjanic per 80 al Psg, Dybala al Barca per 120 e Higuain a tutte le squadre del mondo per 100. La verità è che sono riusciti a incastrare solo Fassone e Mirabelli”. Infine: “Io vedrei cosa vuole fare Cr7. Se lui è tentato ok altrimenti no. Perché una plusvalenza di 50 mln a confronto di tutto il mondo-Cr7 accostato alla Juve non è nulla secondo me. Discorso al di fuori del FpF”.

SPORTEVAI | 02-06-2019 10:55