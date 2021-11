Razgatlioglu avvisa la Yamaha: "Buon contratto o niente MotoGP"

18-11-2021 15:48

Razgatlioglu è vicino a spodestare Jonathan Rea dal trono della Superbike. Il pilota turco deve amministrare il vantaggio di 30 punti nelle tre gare sul circuito di Mandalika, in Indonesia, ma ha già chiaro il suo futuro: “Spero di vincere il campionato quest’anno e di ripetermi nel 2022. Poi potrei passare alla MotoGP nella stagione seguente”.

In un’intervista al portale Motorsport-Total, Razgatlioglu ha mandato però un messaggio chiaro: “Tutti dicono che la Yamaha MotoGP mi piacerà, ma gomme e freni sono diversi. Serve tempo per adattarsi. Sicuramente, se non mi troverò bene con la moto, non mi muoverò dalla Superbike. Allo stesso modo, se non otterrò un buon contratto, non passerò in MotoGP. Ho bisogno di un buon progetto anche lì. E voglio una moto ufficiale”.

Razgatlioglu non si mette fretta: “Ho fatto due chiacchiere con la Yamaha e ho spiegato che quella prova non è così importante in questo momento perché mi sto concentrando sul Mondiale Superbike. In un test invernale salirò sulla M1, anche se non so quando. Magari a Jerez con la moto Crutchlow”. Idee chiare per il futuro insomma, ma al momento conta più il presente e il titolo da conquistare.

