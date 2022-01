Razgatlioglu "vede" la MotoGP: test privato in vista con Yamaha

07-01-2022 09:31

Aver interrotto il dominio di Jonathan Rea nel Mondiale Superbike potrebbe valere a Toprak Razgatlioglu il salto nella MotoGP. Ben prima del previsto.

Le voci sul possibile approdo del pilota turco nella classe regina delle due ruote si rincorrono da tempo, anche alla luce dei tanti rimpasti che si sono registrati in casa Yamaha nel corso della scorsa stagione, a livello di team ufficiale, ma pure di factory, tra il licenziamento in corso d’opera di Maverick Vinales e l’infortunio subito durante la stagione da Franco Morbidelli.

Razgatlioglu non si è fatto distrarre, portando a termine l’impresa di vincere il Mondiale Superbike, che a Iwata mancava dal 2009, e la ricompensa potrebbe arrivare molto presto.

Dopo il rinnovo biennale con la Yamaha, infatti, il turco sta per vivere l’emozione di un test privato in sella ad una M1, proprio con vista su un possibile esordio futuro in MotoGP nel 2023.

Ad anticipare la notizia è stato il manager di Razgatlioglu, Kenan Sofoglu, intervistato da ‘Speedweek’: “Stiamo pianificando un test privato e forse anche una sessione ufficiale, compatibilmente con gli impegni del nostro calendario. Non abbiamo ancora la conferma ufficiale, ma presumo che Toprak salirà in sella ad una MotoGP quest’inverno“.

