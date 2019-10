Razzismo e cronaca nera in Bulgaria: trionfo amaro per l'Inghilterra

L'Inghilterra batte per 6-0 la Bulgaria a Sofia, ma le buone notizie per la selezione guidata da Southgate finiscono qui. Se sul campo i protagonisti sono Rashford, Trippier e Kane con un gol e Barkley e Sterling con una doppietta a testa, in realtà è la cronaca a prendere il sopravvento sullo sport.

La partita viene infatti sospesa per due volte a causa di ripetuti e insistiti cori razzisti del pubblico di casa verso i giocatori di colore degli avversari (Sterling, Mings e Rashford), nonostante i tentativi del capitano Popov di riportare a più miti consigli i tifosi bulgari. In più c'è da registrare il decesso di un tifoso inglese 32enne all'esterno del Vasil Levski Stadium: ricoverato in ospedale, il suo decesso è avvenuto durante un trasferimento alla stazione di polizia per ragioni ancora non rese note.

Sugli altri campi la vittoria dell'Ucraina sul Portogallo, un 2-1 in cui a fare notizia è stato soprattutto il gol numero 700 della carriera di Cristiano Ronaldo, avvicina gli uomini di Shevchenko alla qualificazione a Euro 2020. Tra Francia e Turchia un'altra partita molto temuta per ragioni di ordine pubblico termina 1-1, un risultato che avvicina entrambe le selezioni agli Europei (a Giroud risponde Ayhan). Eliminata invece l'Albania di Edy Reja, nonostante il 4-0 in Moldova.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 00:27