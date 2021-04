Real-Barcellona, polemiche per la scelta dell'arbitro Manzano

Cambia il direttore di gara nel Clasico. Non ci sarà più Antonio Mateu Lahoz, infatti, a dirigere l’attesissima sfida del weekend tra il Real Madrid di Zidane e il Barcellona di Koeman. Problema muscolare per lui e inserimento in extremis di Jesus Gil Manzano.

Lahoz ha diretto la spettacolare gara tra Bayern Monaco e PSG in Champions League, ma si è infortunato nelle ultime ore. Per questo Manzano è stato scelto per arbitrare Real Madrid-Barcellona, in virtù del suo iniziale previsto riposo per la nuova giornata di Liga.

La scelta di Manzano ha scatenato il caos in Spagna, sopratutto in terra catalana: il classe 1984, internazionale dal 2014, è stato infatti l’unico direttore di gara ad espellere Messi durante la sua lunga carriera e per questo migliaia di voci si sono levate a mo’ di complottismo sui social.

L’ultimo Derby diretto da Manzano risale al 2014/2015, quando il Real Madrid ebbe la meglio per 3-1. 31 le gare dei Blancos dirette dal 36enne, con 25 vittorie, tre pareggi e tre vittorie. Il Barcellona lo ha avuto come direttore di gara invece in 20 gare, con 11 vittorie, 5 pareggi e quattro sconfitte.

Manzano ha diretto il Barcellona nella Supercoppa di Spagna contro il Bilbao qualche mese fa e proprio in tale occasione ha espulso Messi; per il resto è stato l’arbitro principale nel match pareggiato contro il Siviglia per 1-1. Il Real Madrid ha invece avuto lui come direttore di gara in tre match stagionali, con la vittoria contro lo stesso Athletic in cui ha spedito sotto la doccia Raul Garcia.

OMNISPORT | 09-04-2021 22:04