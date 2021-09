Real Madrid, Gareth Bale: "Con Ancelotti c'è un clima migliore"

Di ritorno al Real Madrid dopo il prestito al Tottenham, il gallese Gareth Bale sembra aver ritrovato la voglia di giocare per i Blancos. Questo anche grazie alla presenza di un tecnico come Carlo Ancelotti, famoso per costruire un rapporto il più delle volte ottimo coi propri giocatori.

Sembra pensarla così anche lo stesso Bale, che parla così dal ritiro del Galles:

“Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Carlo (Ancelotti). Ho fatto un buon precampionato e un buon inizio stagione. È importante essere in un buon ambiente ed è la ragione principale per la quale sono andato al Tottenham. Avevo bisogno di staccare in quel momento e andare agli Spurs è stato geniale. Mi ha aiutato molto a riprendermi. Ora sono tornato al Real dove ovviamente c’è un clima migliore per me sotto tutti i punti di vista”.

OMNISPORT | 04-09-2021 19:52