Real Madrid, Karim Benzema lancia un messaggio

Delusione in casa Real Madrid per il mancato arrivo dell’asso francese Kylian Mbappe durante questa sessione di mercato. I parigini del PSG non ne hanno fatto una questione di soldi ma di principio, avendo rifiutato un’offerta da 170 milioni più 10 di bonus per un giocatore in scadenza nel 2022. Non che manchino i soldi, certo, ma il club francese ha preferito imporsi piuttosto che cedere a alle richieste di Florentino Perez.

Mbappe è smanioso di giocare per il Madrid, e tutti sono convinti che volerà comunque in Spagna il prossimo anno, a 0. A pensarla così è anche il compagno di nazionale di Kylian, e attuale centravanti del Real Karim Benzema, che ha voluto lanciare questo messaggio alla sua squadra:

“Speravo arrivasse al Real Madrid già quest’estate – ha detto a Tele Foot – ma vedrete che prima o poi arriverà”.

OMNISPORT | 05-09-2021 13:11