Real Madrid, Zidane lascia la panchina dei blancos

Come riportato da Marca, il Real Madrid e Zidane si separano (per la seconda volta). Il tecnico francese non guiderà più i blancos. L’ennesimo colpo di scena in un momento in cui tante panchine stanno cambiando padrone.

L’addio di Zidane, di fatto, dà il via alla grande rivoluzione in casa Real. C’è il desiderio di ricominciare una nuova era. Da capire chi prenderà il posto di Zidane e dove allenerà ora il francese (che sogna la panchina di una nazionale).

OMNISPORT | 27-05-2021 09:00