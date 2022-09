Real Sociedad: grave infortunio per Umar Sadiq

12-09-2022 14:55

Non arrivano buone notizie in casa Sociedad. La Real infatti rischia di perdere il suo attaccante Umar Sadiq per molto tempo.

Autore fino adesso di un solo gol, l’attaccante nigeriano, durante la sfida sfida giocata ieri contro il Getafe, ha praticamente concluso la sua stagione visto che si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, come ha evidenziato la risonanza magnetica a cui si è sottoposto l’ex di Roma, Bologna e Torino stamattina.

Sadiq è arrivato a San Sebastian appena 10 giorni fa, con il difficile compito di sostituire “mister 70 milioni”, ovvero Alexander Isak. Ora dovrà operarsi: tornerà in campo solo nel 2023.