Real Sociedad, show da tifoso di mister Alguacil in conferenza

La Real Sociedad vince la Copa Del Rey nella finalissima contro l’Athletic Bilbao. Si tratta del primo trofeo della Real dopo 34 anni e anche l’allenatore, Imanol Alguacil, non ha saputo trattenere la gioia in conferenza stampa.

Prima ha risposto normalmente alle solite domande, vestito bene. Sembrava una classica conferenza stampa post-partita. Poi ha cominciato il suo show. “Passerò dalla modalità allenatore a quella da tifoso, se me lo permettete”.

E subito dopo si è tolto la giacca per mettersi una maglietta della Real Sociedad, afferrare una sciarpa e fare questo show come un vero tifoso. Alguacil si è messo a cantare come un tifoso in curva allo stadio Municipal de Anoeta, con tanto di applauso da parte dei giornalisti presenti.

OMNISPORT | 04-04-2021 11:46