Reazione Bonucci scatena i social: Vergognati tu

Con la Juventus aveva saltato l’appuntamento con il suo passato, a San Siro contro il Milan, ma quando con la maglia della nazionale è tornato in quella Milano che fu sua per un solo anno per Leo Bonucci è stato traumatico. Fischi e insulti dagli spalti che hanno portato il giocatore a reagire duramente a fine gara: “La mamma degli imbecilli è sempre incinta”. Parole che hanno fatto presto il giro del mondo via web. Tra qualche voce isolata che prova a difenderlo, ricordando altri precedenti (“Come volevasi dimostrare #Ancelotti risponde a insulti: IDOLO #Mourinho risponde a insulti: DUE VOLTE IDOLO #Bonucci risponde a insulti: se la poteva risparmiare! INDIGNAZIONEH! Siete più prevedibili di una pianta grassa in streaming”) o chiedendo l’assoluzione per la maglia azzurra da rispettare (“Avete tutto il tempo durante la Serie A per far sentire a #Bonucci che vi sta sui ma…. Quando c’è la nazionale si sostiene la nazionale, per le rivalità tra tifoserie c’è il campionato. Meritiamo di star fuori da altri 30 mondiali con questa mentalità”) la stragrande maggioranza dei follower attacca il giocatore. C’è chi scrive: “Chissà se alla @FIGC e a #Mancini va bene un azzurro che definisce imbecilli tifosi che lo fischiano. Potevano farne a meno, per carità, ma è molto peggio la sua risposta della loro disapprovazione”.

DA PUNIRE? – Tra chi chiede provvedimenti disciplinari (“Parlando di regole ed etica professionale, chi prenderà provvedimenti, la @FIGC o il club di appartenenza ??? Staremo a vedere … “) e chi fa le dovute differenze (“Voi che tirate in ballo #mourinho e #Ancelotti, paragonandoli a #Bonucci, voi li avete sentiti offendere dando degli imbecilli a qualcuno? Ah ecco.. “) c’è chi va giù duro: “Gente che spende tempo e soldi per andare a vedere #ItaliaPortogallo per sentirsi dare dell’imbecille da un bulletto strapagato. Quando #Bonucci non calcherà più i campi di calcio sarà una bella vittoria per lo sport “. I più pacati sono pochi: “Se sei milanista fischi #Bonucci che è juventino. Se sei di Milano fischi Insigne che è di Napoli. Se sei bianco fischi Balotelli che è nero. Se hai fatto il classico fischi Donnarumma che è ragioniere. Mica facile tifare Italia” e ancora: “Non capisco cosa si pretenda da #Bonucci: ha detto una verità sacrosanta. Pagare il biglietto per fischiare qualcuno che in fin dei conti non ti ha fatto niente e che oltretutto, in quel momento, sta difendendo i colori della tua Nazionale è da imbecilli”. Infine: “I fischi a #Donnarumma (18 anni all’epoca) per una sceneggiata estiva portata avanti da Raiola furono definiti giusti e sacrosanti, ma quelli a #Bonucci, per un comportamento opinabile (ad essere gentili) vengono criticati. Forse non ho capito bene”.

SPORTEVAI | 18-11-2018 09:55