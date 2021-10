Red Bull, Horner applaude la crescita di Sergio Perez

28-10-2021 22:21

È un Christian Horner molto contento quello che ha parlato ad Autosport delle recenti performance di Sergio Perez, cresciuto a vista d’occhio negli ultimi appuntamenti del campionato di Formula Uno.

“Penso che sia la fiducia. È arrivata nelle ultime gare. A Monza è andato forte, a Sochi è andato forte e avrebbe potuto salire sul podio in entrambe le gare” ha affermato con convinzione il numero uno di Milton Keynes.

“È andato molto forte a Istanbul ed è stato al passo per tutto il fine settimana. Penso che stiamo riuscendo a trovare un assetto che funzioni per lui, riuscendo ad ottimizzare la vettura al suo stile. Ci sono alcune gare importanti in arrivo” ha poi detto Horner che, evidentemente, si aspetta un’altra grande prestazione dal messicano nei prossimi GP.

