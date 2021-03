Red Bull: previsto un pacchetto aggiornamenti già in Bahrain

Nonostante le ottime prestazioni realizzate nei test di dieci giorni fa in Bahrain, non si attenua la tensione in casa Red Bull in vista dell’esordio stagionale nel primo GP del 2021.

In un’intervista concessa al sito ufficiale della squadra, Pierre Wache ha parlato delle attività che sono state svolte in factory nell’ultima settimana e mezzo, evidenziando come l’intero team abbia fatto il massimo per ottimizzare il potenziale della RB16B, vettura con cui Max Verstappen e Sergio Perez affronteranno il prossimo mondiale di F1.

“Il piano di sviluppo della RB16B è cominciato già nella prima giornata di test in Bahrain“, ha dichiarato Wache. “Sono state testare varie componenti da venerdì a domenica nel tantino di capire quali funzionassero o meno. Porteremo delle piccole novità già nel Gran Premio in programma nel fine settimana”.

“I piloti stanno lavorando al simulatore per ottenere la correlazione dati necessaria e per capire se ci stiamo muovendo nella giusta direzione”, ha proseguito. “L’obiettivo è migliorare il bilanciamento della monoposto e non c’è motivo di rimanere fermi quando in fabbrica ci sono tutti gli strumenti per lavorare e ottimizzare lo sviluppo”

“Non so se tutto questo ci basterà per metterci tutti alle spalle nel primo week-end della stagione, ma in ogni caso siamo grati ai nostri parter per il duro lavoro che hanno svolto nel corso dell’inverno”, ha concluso.

OMNISPORT | 23-03-2021 15:40