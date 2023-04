Reggiana, Diana: “Ho rivissuto emozioni da Serie A”

Il tecnico della Reggiana commenta, come riportato da Tuttoreggiana.com, la promozione: “ingrazio la società e i dirigenti, non ho mai avuto dubbi”

La Reggiana dopo la promozione in Serie B, come riporta Tuttoreggiana.com, “ha fatto tappa nella Sala del Tricolore per essere omaggiata dal Sindaco e dal Consiglio Comunale”. A commentare la promozione è stato il tecnico della squadra emiliana Aimo Diana.

Le dichiarazioni del tecnico: “Ho rivissuto emozioni da Serie A e mi sono reso conto di quello che abbiamo ottenuto. Poi è stato bellissimo vedere così tante famiglie con bambini al nostro seguito, loro sono il futuro del tifo granata. Ringrazio la società e i dirigenti, ci sono sempre rimasti vicini anche nei momenti più difficili”. Prosegue poi Diana: “Ringrazio i ragazzi perché sono uomini straordinari e hanno dato tutto. Fin dall’inizio non ho mai avuto dubbi sul fatto che potessimo ottenere la promozione, la fiducia nella squadra non è mai venuto a meno”.