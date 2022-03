Reggio Emilia, Cinciarini fa la storia negli assist

14-03-2022 11:30

Dopo essere diventato il primo italiano a realizzare una tripla doppia in Serie A (contro Treviso), Cinciarini si è regalato un’altra grande impresa nella sfida contro Cremona (vinta dalla sua Reggio Emilia 76-62).

Il 35enne playmaker è riuscito a mettere a referto ben 18 assist, pareggiando il record assoluto di “assistenze” in Serie A attualmente nelle mani di Luca Vitali (ci è riuscito in due occasioni in carriera). Un altro primato per l’ex Olimpia, sempre più a suo agio con la casacca di Reggio Emilia.

