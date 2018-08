Tomas Repka stupisce in negativo. Secondo quanto stabilito dal tribunale di Brno ha pubblicato almeno tre annunci, tutti falsi, in cui offriva prestazioni sessuali a pagamento da parte dell'ex moglie, Vladka Erbova.

L'ex calciatore della Fiorentina, che si è visto infliggere una condanna a sei mesi, pare si sia comportato così per 'vendicarsi' della sua ex consorte che, a suo dire, non gli fa vedere il figlio che hanno avuto.

Repka ha oggi 44 anni.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 16:05