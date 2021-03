Restrizioni anti-Covid: Vincenzo Grifo salta Lituania-Italia

L’Italia viaggerà alla volta della Lituania senza Vincenzo Grifo, fermato dalle restrizioni fissate dalla Germania per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Qualora prendesse parte alla trasferta, l’esterno del Friburgo non potrebbe fare rientro al club di appartenenza per essere subito a disposizione per la gara di campionato. Così, come comunicato dalla FIGC, non è stato convocato da Mancini. “A causa delle limitazioni attualmente vigenti in Germania in relazione alle persone provenienti dalla Lituania, l’attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo è stato escluso dall’elenco dei convocati per la gara di Vilnius e ha fatto ritorno al club di appartenenza”.

Salteranno la partita anche Alessandro Florenzi e Marco Verratti, che non sono stati convocati a scopo precauzionale per problemi muscolari lievi, come riportato da ‘Sky Sport’.

Entrambi faranno immediato ritorno al PSG. Il CT Roberto Mancini avrà comunque a disposizione un folto gruppo di giocatori.

OMNISPORT | 29-03-2021 22:06