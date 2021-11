Revisione Mercedes, il verdetto Fia slitta ancora

18-11-2021 20:00

Il GP di San Paolo di Formula 1 sembra non voler finire mai. Prima l’attesa del sabato per le decisioni della direzione di gara su Max Verstappen e Lewis Hamilton e le sanzioni per le rispettive manovre irregolari, poi le spettacolari rimonte dell’inglese che è riuscito a vincere la corsa e ora i continui rinvii della decisione riguardante il diritto di revisione richiesto dalla Mercedes nei confronti della difesa di Verstappen.

Nonostante due riunioni nella giornata di giovedì, la direzione di gara si è riservata nuovamente la decisione, che verrà comunicata venerdì.

La manovra incriminata è come noto quella del 48° giro, quando l’olandese ha “chiuso la porta” con molta decisione al tentativo di sorpasso di Hamilton, cambiando traiettoria e costringendo di fatto il rivale ad un’escursione sull’erba, tuttavia la Direzione, dopo aver esaminato l’accaduto, ha deciso di non mettere sotto investigazione il comportamento di Verstappen.

Hamilton avrebbe poi completato il sorpasso pochi giri più tardi, ma la tensione tra i due protagonisti del Mondiale e le scuderie resta altissima.

La Fia ha comunicato che i Commissari valuteranno attentamente la questione e che il verdetto verrà emesso venerdì.

La richiesta della Mercedes è stata originata dalla spiegazione del Direttore di Gara Michael Masi, che ha ammesso come l’on board di Verstappen non fosse a disposizione dei Commissari di gara in Brasile.

L’olandese potrebbe essere sanzionato con posizioni di penalità sulla griglia di partenza del GP del Qatar, terzultima prova del Mondiale 2021, in programma domenica 21 novembre.

OMNISPORT