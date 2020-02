Reyer e Treviso sfornano camerieri per solidarietà

Il prossimo weekend sarà quello della sfida Veneta di basket tra l’Umana Reyer e la De’ Longhi Treviso Basket. E se è vero che lo sport crea squadra è altrettanto vero che la solidarietà unisce senza distinzioni di colori e tifoserie.

Matteo Chillo e il capitano Matteo Imbrò della De’ Longhi Treviso Basket, Andrea De Nicolao e Laura Macchi della Umana Reyer venerdì sera si sfideranno su un altro parquet: non quello del Taliercio di domenica ma quello del salone del Centro Servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier (Treviso).

Niente pantaloncini e maglietta ma la tuta ufficiale della squadra con sopra il grembiule per servire ai tavoli assieme agli altri 31 sindaci del Veneto e rappresentanti di Associazioni che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Gruppo Sogedin della Casa di Cura “Giovanni XXIII” e del Centro Servizi “Villa delle Magnolie” per raccogliere fondi per Venezia e i comuni del litorale colpiti dal maltempo del novembre scorso.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 14:48