Reyer, per Treviso 200 biglietti nel settore ospiti

L’Umana Reyer comunica che, a fronte della disponibilità complessiva di 200 biglietti di settore ospiti concessa dalla società De’ Longhi Treviso per il derby in programma al PalaVerde sabato 19 ottobre alle 20.45, i biglietti potranno essere acquistati, al costo di 17 euro per un massimo di due tagliandi a persona, fino ad esaurimento dei tagliandi, presso il ReyerStore del Palasport Taliercio a partire da oggi, giovedì 10 ottobre fino a mercoledì 16 ottobre (con orario 16.30-19.30). La società informa che i biglietti sono validi esclusivamente per l’ingresso nel settore Ospiti e che non sarà possibile prenotarli telefonicamente ma solo acquistarli con esibizione del documento d’identità (anche con delega).

La società ha deciso di mettere eccezionalmente questa opportunità a disposizione dei propri sostenitori nell’ottica di agevolarne la trasferta a sostegno della squadra.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 15:54