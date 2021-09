Reyer Venezia, arriva Cremona. De Raffaele: “Dovremo limitarne l’esuberanza”

Mandata in archivio la Supercoppa, per Venezia è tempo di gettarsi a capofitto sul campionato, torneo che prenderà il via stasera con l’anticipo tra GeVi Napoli e Olimpia Milano.

La Reyer invece sarà impegnata domani al Taliercio contro Cremona in una sfida che nasconde più insidie di quello che potrebbe sembrare.

“Credo che la Vanoli abbia migliorato il roster dello scorso anno, soprattutto nel parco italiani e anche nelle conferme dei due che già aveva, ovvero Cournooh e Poeta. Una squadra che fa della corsa, della freschezza e dell’aggressività, ma anche del talento dei singoli, soprattutto Miller e Harris in questo momento, i punti di forza” ha dichiarato Walter De Raffaele alla vigilia.

“Noi l’affronteremo col solito rispetto e con il desiderio di fare la miglior partita possibile, sapendo che è l’esordio e cercando di fare ogni volta un passo in avanti. Credo che sarà importante limitare l’esuberanza di Cremona, che tatticamente si presenterà, com’è stato lo scorso anno, con situazioni diverse” ha continuato il coach orogranata che poi si è concentrato sulle ambizioni per la stagione regolare.

“La affrontiamo con grande entusiasmo, desiderio di dimostrare a noi stessi e soprattutto di sapere che c’è una strada da percorrere che ci deve portare a una crescita nel tempo. Serve anche la giusta dose di umiltà perché sarà un campionato ancora una volta difficile, equilibrato e, al contrario di quello che spesso si sente e si legge, in cui tutte le squadre si sono rinforzate, investendo e facendo arrivare giocatori di qualità” è stata la chiosa di De Raffaele.

