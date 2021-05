Reyer Venezia, De Raffaele ammette: "Gara a senso unico"

Inevitabile delusione per Venezia e coach De Raffaele dopo il -34 incassato al Forum in gara 2 di semifinale playoff contro l’Olimpia Milano.

Scappati nel punteggio già al termine del primo quarto, i padroni di casa hanno fatto gara di testa per quasi 40 minuti infliggendo alla Reyer, col passare dei minuti, un passivo sempre più pesante.

“Milano ha controllato la partita praticamente per quasi quaranta minuti. Non c’è dubbio quindi che sia stata una gara a senso unico” ha ammesso amareggiato l’allenatore livornese.

“Credo sia stato determinante il diverso livello di energia messo in campo dalle due squadre. Noi ci siamo disuniti abbastanza presto. La serie è sul 2-0, lo sappiamo, ma sappiamo anche che a Milano manca ancora una partita per chiuderla” la constatazione fatta in conferenza stampa da un De Raffaele pronto a dare tutto, e i suoi giocatori con lui, nella prossima gara 3.

“Spero che questi giorni ci possano servire per recuperare qualcuno e soprattutto l’energia per poter competere. Dimenticando un attimo la serie ci tengo a fare il mio più grande in bocca al lupo a Milano per l’imminente Final Four, con la speranza che possa arrivare più avanti possibile”.

OMNISPORT | 24-05-2021 23:57